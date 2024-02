Urso, "Stellantis non è in crisi, ma in Italia usa la Cig"

"Stellantis non è in crisi, ha progetti di sviluppo significativi, ma in Italia manda periodicamente e sempre più in cassa integrazione i suoi dipendenti. Con loro sin dall'inizio di legislatura siamo stati chiari e trasparenti". Così il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, intervenendo a Sky tg24. "La produzione in Italia è scesa negli ultimi anni in maniera drastica. Per invertire la rotta - ha spiegato - abbiamo presentato un piano di incentivi al consumo che avrà quest'anno quasi un miliardo di euro di risorse". "Per il momento vogliamo creare tutte le condizioni perché Stellantis mantenga ciò che ha detto nel primo incontro con il sottoscritto: raggiungere un milione di veicoli prodotti in Italia. Se questo non emergerà dal prossimo anno le risorse del fondo automotive saranno destinate, anch'esse, non più a incentivare il consumo ma a chi vuole realizzare nel nostro Paese una nuova casa automobilistica o una attività produttiva nel settore", ha concluso Urso.