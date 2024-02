Stellantis, utili record a 18,6 miliardi

Stellantis ha raggiunto nel 2023 “risultati record”. Lo scorso anno l’utile netto è cresciuto dell’11% alla cifra record di 18,6 miliardi. Anche il risultato operativo rettificato è aumentato dell’1% a 24,3 miliardi, con un margine sui ricavi (adjusted operating income margin) del 12,8% in discesa dal 13,5% del 2022. Quest’ultimo dato è calato soprattutto a causa del margine in Nord America, dove il gruppo fa i maggiori profitti, che è sceso dal 16,4% al 15,4%, un punto percentuale in meno per colpa degli scioperi del sindacato americano (che hanno generato anche un complessivo calo del 10% dell’utile operativo rettificato nel secondo semestre 2023). Guardando al flusso di cassa industriale netto, anche questo dato ha raggiunto la cifra record di 12,9 miliardi, evidenziando una crescita del 19% sul 2022.

