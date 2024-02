Stellantis: Marsiaj (Ui Torino), voglio credere alle parole di Tavares sul futuro degli stabilimenti

Voglio credere che non ci siano problemi negli stabilimenti Italiani di Stellantis come dice l'ad Tavares. L'azienda automotive e' un global player e l'Italia e' uno dei paesi dove opera e credo che continuera' a operare. Lo ha affermato il presidente di Unione Industriali Torino Giorgio Marsiaj commentando le affermazioni di ieri dell'ad di Stellantis Carlos Tavares durante la presentazione dei risultati dell'azienda automotive per il 2023. "Bisogna creare le condizioni perche' il paese sia attrattivo. Se poi venisse un altro produttore di batterie pronto a venire a Torino saremmo tutti felici di poterne discutere. Ci ha provato qualcuno che pero' non era capace a fare quel mestiere li'. Pero' vediamo interesse da grossi gruppi Cinesi verso l'Europa e dobbiamo lavorare perche' vengano qui e non vadano al solito in Ungheria, Repubblica Ceca e Polonia", ha concluso.