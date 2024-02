Stellantis: Lo Russo, oggi incontro per piattaforma unitaria

"Quello di oggi è un importante incontro. Ho promosso una discussione con i vertici di Stellantis, le organizzazioni sindacali e datoriali, alla quale ho invitato anche il presidente Cirio, per discutere del settore automotive in generale e delle prospettive degli insediamenti di Stellantis a Torino e nella città metropolitana. Proveremo a tirare un po' le fila anche per individuare una piattaforma unitaria da poter proporre al governo come sistema territoriale". Così, nella diretta radio del martedì, il sindaco di TORINO, Stefano Lo Russo, a proposito dell'incontro in programma questo pomeriggio a Palazzo Civico, che vedrà al tavolo la Città insieme a Regione, Città metropolitana, sindacati confederali Cgil, Cisl e Uil Torino, Unione Industriali, Camera di Commercio, Anfia, Api Torino e i rappresentanti di Stellantis. Un appuntamento che fa seguito alla decisione del 29 gennaio dell'amministrazione comunale, su sollecitazione delle organizzazioni sindacali, di avviare, su vari settori e a più livelli, interlocuzioni per lo sviluppo industriale a livello locale.