Stellantis, con nuovi modelli Maserati recupererà calo vendite

"Stellantis valuta positivamente l'incontro a Torino, ribadendo il sostegno a iniziative chiave a Mirafiori nell'ambito del piano Dare Forward 2030, con l'obiettivo di trasformare il sito in un polo innovativo per la mobilità sostenibile entro il 2038". Lo afferma l'azienda in una nota diffusa dopo l'incontro che si è svolto oggi a Torino, presso Palazzo civico. La delegazione aziendale era guidata da Davide Mele, responsabile Corporate Affairs di Stellantis Italia e Daniele Chiari, responsabile relazioni istituzionali di Stellantis Italia e Giuseppe Manca responsabile delle Risorse umane di Stellantis Italia. Stellantis conta di recuperare il calo di vendite della Maserati con le vetture GranTurismo e GranCabrio del programma elettrico Folgore. Due modelli prodotti a Mirafiori su cui spera che le vendite siano in rialzo nel corso dell'anno. Lo afferma l'azienda in una nota dopo l'incontro convocato dal sindaco di Torino Stefano Lo Russo in Comune con la Regione e le parti sociali. "La prima è già disponibile e ordinabile in Italia e anche in altri mercati europei. Maserati GranCabrio Folgore verrà invece lanciata entro la prima metà dell'anno in corso e subito dopo toccherà alla sua versione con motore a combustione" spiega l'azienda. Stellantis ricorda che" il calo del mercato cinese, che rappresenta uno dei mercati principali del marchio Maserati con il 21% delle vendite globali, ha influito notevolmente sul marchio del Tridente. Il percorso verso l'elettrificazione proseguirà nel 2025 con la nuova MC20 Folgore, il nuovo large E-UV Bev nel 2027 e la nuova generazione di Quattroporte Bev nel 2028. Tutti i modelli attualmente in produzione e quelli futuri sono e saranno 100% disegnati, sviluppati e prodotti in Italia".