Caso Pozzolo: il deputato, è stato un incidente colposo

"È stato un incidente di natura colposa. Eppure è stato amplificato all'inverosimile con la gogna mediatica. Contro di me si è generata una vera e propria campagna d'odio fondata su una montagna di fake news e di stereotipi ideologici pietosi". È quanto dice il deputato Emanuele Pozzolo dalle pagine di Repubblica, sullo sparo partito dalla sua pistola quando è passato a una festa di Capodanno nel Biellese. Pozzolo, sospeso da Fdi, è anche collaboratore esterno per il Comune di Vercelli, dove oggi il Pd e una lista civica di minoranza chiederanno di rimuoverlo da questo ruolo. Il deputato parla di "una situazione spropositata. E strumentalizzata per creare un caso politico gigantesco, su cui si è detto tutto e il contrario di tutto. Ho visto molti leoni da tastiera che hanno raffigurato sui social la mia famiglia con i bambini a testa in giù alludendo a Piazzale Loreto. Ho letto messaggi deliranti che mi invitavano al suicidio. Altri definivano mia moglie con epiteti che in epoca di politically correct dovrebbero far trasalire i guardiani dei buoni sentimenti. Ho anche appreso dei virgolettati miei che mai ho proferito. L'unica frase che io ho davvero pronunciato sui fatti di Capodanno è: 'Non ho sparato io'. Punto". Spiega anche che andrà presto in Procura: "A specificare ulteriormente quanto fin dal primo momento io ho sempre detto. Per quanto mi riguarda la pura e semplice verità". Ma non aggiunge altro alla dinamica: "Di questo ne parlerò con la procura". Sui rapporti col proprio partito risponde di non sentirsi abbandonato: "Direi proprio di no. Perché l'essere di destra si fonda anzitutto sulla categoria della lealtà. E in una comunità come la nostra chi scarseggia di questa caratteristica non è apprezzabile. In questo periodo io penso di avere avuto la prova di avere per la più parte come amici - sia interni al partito sia al di fuori - uomini e donne sensibili e leali. Poi, nel numero, c'è sempre un Gianfranco Fini qualunque: ma questo attiene alla natura umana, non alla politica".