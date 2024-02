Gros-Pietro, trattenere sede legale grandi società in Italia

"Dobbiamo trattenere le sedi delle grandi società perché offrono posti di lavoro molto interessanti e pregiati e quando spostano la sede legale una parte di questi posti va all'estero. Questi posti non dobbiamo darli ad altri, ma ai nostri giovani". Lo ha detto il presidente di Intesa Sanpaolo, Gian Maria Gros-Pietro, in merito al Ddl capitali. "Per noi la governance - ha aggiunto - è molto importante, il diritto degli azionisti è molto importante. Sopratutto è importante la finanza per l'Italia. Quello che noi abbiamo visto negli ultimi anni è un'uscita di importanti operatori finanziari che hanno spostato la loro sede giuridica dall'Italia verso altri Paesi, si dice per pagare meno tasse, ma non è così perché la sede fiscale rimane in Italia, si spostano in altri sistemi giuridici che sono più moderni e più facilmente gestibili, veloci e amichevoli, l'Italia deve seguire questo esempio".