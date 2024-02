Capogruppo Lega Torino, senza sopralluogo sigilli ad Askatasuna

"Se entro la fine del mese non sarà possibile effettuare il sopralluogo chiederemo al ministro dell'Interno che gli ingressi dell'edificio vengano murati e venga posto un presidio delle forze dell'ordine all'esterno". Così il capogruppo della Lega in consiglio comunale a Torino e assessore regionale alla Sicurezza, Fabrizio Ricca, che doveva effettuare questa mattina un sopralluogo al palazzo occupato da circa trent'anni dagli autonomi e che è interessato da un progetto di cogestione con l'amministrazione che lo porterebbe alla sua legalizzazione. Ieri era arrivata la comunicazione che il sopralluogo non poteva essere effettuato per motivi di sicurezza vista l'instabilità dell'edificio. Secondo Ricca invece, come dicono gli stessi occupanti in una nota, gli autonomi starebbero ancora presidiando il palazzo, nonostante il progetto sui beni comuni prevedesse come primo passaggio la riconsegna dell'edificio vuoto per procedere con la messa in sicurezza. A questo proposito esiste un verbale di riconsegna firmato dai tecnici del comune e dagli esponenti del comitato garante per gli occupanti. "Nel caso in cui dovesse divenire evidente, per via di eventuale sopralluogo o per impossibilità di sopralluogo, che l'edificio risulti ancora occupato, chiederemo al ministro il suo sgombero immediato", ha concluso Ricca.