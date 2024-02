Il ritorno di Gori

Mentre il Pd piemontese brancola nel buio in cerca di potenziali candidati per le europee, i candidati lombardi e liguri hanno già iniziato (da tempo) a sfruttare Torino e le altre province come terre di conquista. Tra questi spicca il sindaco di Bergamo Giorgio Gori che ha stretto un asse con il deputato torinese Mauro Laus: i due, che già erano stati beccati due mesi fa attovagliati al Vintage, s’incontreranno di nuovo domani, venerdì 23 (ore 18,30), al Tulip Inn di Moncalieri, per discutere di Europa assieme all’assessora alla Cultura Laura Pompeo. “Ci piace questa Europa?” è il titolo dell’incontro. A Gori, di certo, piacerebbe andarci.