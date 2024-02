Stellantis: Appendino, Tavares guadagna come mille operai

"L'ad di Stellantis, Tavares, ha guadagnato nel 2023 quanto 1.000 operai di terzo livello. Allo stesso tempo, però, sono gli operai che subiscono sulla loro pelle da anni cassa integrazione e paura di perdere il lavoro, mentre l'azienda continua a delocalizzare e a rinviare gli investimenti in Italia dove invece beneficia di risorse statali e chiede maggiori incentivi all'acquisto per produrre. Senza nuove produzioni in Italia, l'intera filiera dell'automotive, comprese le aziende dell'indotto, è destinata a morire ed è inaccettabile lasciare che un'azienda così importante non risponda di ciò che sta facendo nei confronti dei lavoratori e delle lavoratrici". Così su Facebook Chiara Appendino (M5s), che stamane ha presenziato all'evento "L'Industria non è finita" promosso dalla Cgil di Torino.