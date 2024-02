Universiadi Torino 2025 hanno loro mascotte, To Tag

Ha le sembianze di un simpatico robot, che vuole unire valori, tecnologia, inclusione, gioco e sport, anche nel suo nome To Tag, che richiama il gioco dei bambini 'ce l'hai', la condivisione social e Torino. È la mascotte dei Giochi mondiali universitari invernali Torino 2025, che è stata svelata in anteprima questa mattina e che farà la sua prima uscita ufficiale stasera al Palavela allo spettacolo 'Lights on U'. Una mascotte fisica ma anche virtuale, con profilo social con sembianze di emoji, un linguaggio universale, quindi senza barriere per promuovere l'inclusione e il dialogo, e con un fumetto dedicato realizzato ogni settimana dalla Scuola Comics Torino, per raccontare i valori della manifestazione e la creatività giovanile. Il suo aspetto digitale vuole inoltre richiamare l'intelligenza artificiale e la tecnologia a supporto degli atleti con disabilità. Ad accompagnare To Tag, ci sono i Fulgor, fiammelle animate di diversi colori, che rappresentano la conoscenza e i valori simbolo delle Universiadi.