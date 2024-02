Regionali: Accossato (Luv), campo largo? Ci speriamo ancora

"Lavoriamo per dare una continuità alla nostra presenza di Liberi Uguali Verdi in Regione, ovviamente all'interno di una coalizione di centrosinistra. Stiamo aspettando di capire come sarà la coalizione: il lavoro fatto in questi mesi porta allo scenario di una alleanza progressista di centrosinistra, che abbiamo auspicato e auspichiamo ancora. La questione non è chiusa, stiamo aspettando". Così la capogruppo Luv in Piemonte, Silvana Accossato, interpellata sulle regionali a margine della marcia "Clima Lavoro" oggi a Torino. "Per il candidato - ha aggiunto - capiremo quando si conoscerà il perimetro dell'alleanza: al momento i giochi sono aperti, vedremo".