Vannacci, Salvini: vuole candarsi con la Lega? Indagato

"Vuole candidarsi con la Lega? Tre, due, uno: indagato". Lo ha detto il vicepremeir e leader della Lega, Matteo Salvini, alla Scuola di formazione politica del suo partito, parlando del generale Vannacci. "Magari si è fatto qualche antipatia ai vertici quando ha combattuto la battaglia sull'uranio impoverito per difendere i suoi ragazzi - ha aggiunto -. Se uno ha rischiato la vita per i suoi ragazzi in giro per il mondo, di tutto può aver paura fuorché di una inchiesta. Se lo stimavo prima lo stimo ancora di più oggi".