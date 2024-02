Sardegna: Cirio, "In Piemonte? Impegno costante per i cittadini"

"In Piemonte noi continuiamo ad andare avanti nella nostra determinazione. Siamo impegnati quotidianamente, guardiamo con attenzione a ciò che succede fuori, ma ciò che dobbiamo tenere sotto controllo è la nostra realtà piemontese, i bisogni dei piemontesi. Questo è ciò che in una elezione regionale fa la differenza". Così il governatore del Piemonte, Alberto Cirio, interpellato sui risvolti delle regionali sarde in vista delle regionali piemontesi della primavera. "Il dato della Sardegna - ha detto il vicepresidente di Forza Italia - rincuora dal punto di vista della tendenza politica, perché il centrodestra si è dimostrato in buona salute. Ma nello stesso tempo quando si perde - ha sottolineato - è giusto fermarsi a riflettere per poter migliorare la propria offerta politica".