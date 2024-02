Consigliere regionale del Piemonte Stecco lascia l'incarico

Il consiglio regionale del Piemonte ha votato la presa d'atto delle dimissioni dalla carica di consigliere regionale di Alessandro Stecco. Il consigliere leghista, presidente della commissione sanità, rimarrà in carica fino al 29 febbraio. "Difficile lasciare dopo quasi cinque anni di lavoro, insieme con maggioranza e minoranza e con gli uffici il cui supporto è sempre stato prezioso" ha dichiarato Stecco, che ha anche ringraziato il presidente Allasia, il presidente Alberto Cirio, l'assessore alla sanità Icardi e tutta la giunta. Non è ancora stato stabilito il momento della surroga e a subentrare dovrebbe essere il primo escluso tra i votati nella provincia di Vercelli, con valutazione che toccherà al gruppo. Stecco a fine del dicembre scorso aveva ricevuto dalla direzione generale dell'Asl di Vercelli l'incarico quinquennale di direzione della struttura complessa di Radiodiagnostica, per andare a coprire un ruolo finora retto da un facente funzione. "È mia intenzione accettare la nomina e prendere servizio secondo i tempi dettati dall'amministrazione. In tale occasione terminerò il mio incarico in Regione" aveva commentato in quel momento Stecco stesso. Stecco lascerà quindi il Maggiore della Carità di Novara, dove finora ha prestato servizio. "Avevo deciso già da tempo - aveva aggiunto - che sarei tornato a tempo pieno al mio lavoro al termine di questa esperienza politica: lo sento come un dovere verso i pazienti, soprattutto in un momento di estrema crisi della sanità pubblica, dove oggi la tendenza è abbandonarla o di appoggiarsi alle cooperative di gettonisti".