Mazzù (Pd), unica via per l'opposizione resta l'unità

"La vittoria di Alessandra Todde fa capire che la destra non è affatto imbattibile. Ma l'unica via che l'opposizione può percorrere se vuole essere competitiva resta l'unità''. Così il segretario del Pd metropolitano di TORINO, Marcello Mazzù che in una nota commenta il risultato del voto in Sardegna e la vittoria del centrosinistra. ''Dalla Sardegna al Piemonte, ora incontriamoci con tutte le forze progressiste di sinistra e di centro per un progetto unito e vincente. La strada è quella giusta, ora bisogna percorrerla velocemente. I cittadini e le cittadine piemontesi stanno aspettando una alternativa di contenuti, e si aspettano un cambio di passo".