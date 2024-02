Regionali: Marrone (Fdi), in Piemonte siamo più tranquilli

"In Piemonte sentiamo una solidità di apprezzamento rispetto a questi anni di governo, quindi siamo più tranquilli. Certo bisogna sempre avere rispetto per il giudizio elettori, e bisogna anche essere in grado di spiegare bene che cosa abbiamo fatto, e soprattutto dare delle prospettive di continuazione del nostro lavoro e anche di miglioramento". Così l'assessore Fdi Maurizio Marrone, interpellato sui risvolti per il Piemonte delle elezioni Regionali sarde. "Speriamo anche - sottolinea Marrone - di andare incontro a periodi meno emergenziali, Covid e guerre non hanno aiutato. Però i sondaggi sui presidenti vedono sempre Alberto Cirio molto ben piazzato, e nel centrodestra a parte qualche tema marginale c'è sempre stata una compattezza sui programmi: ritengo che questo sia un buon biglietto da visita per ripresentarci agli elettori".