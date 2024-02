Maltempo: in Piemonte allerta gialla, forte rischio valanghe

È ancora allerta gialla in Piemonte per le piogge e per il forte rischio valanghe. Secondo l'Arpa, l'Agenzia regionale di Protezione ambientale, ci saranno precipitazioni moderate diffuse su tutta la regione, con picchi piu' intensi sulla fascia pedemontana occidentale fino alle prime ore della giornata di domani. La quota neve e' attesa in lieve aumento e si portera' sui 1200-1400 metri a fine giornata. Sono attese nevicate abbondanti sui settori alpini compresi tra Alpi Graie e Marittime. Da domani pomeriggio e' attesa una pausa delle precipitazioni. Per quanto riguarda le precipitazioni nevose, i quantitativi piu' significativi misurati nelle ultime 24 ore, riferiti alle ore 8 di stamattina, sono stati registrati sui settori meridionali e sulla fascia prealpina sud occidentale con valori superiori a 40 centimetri gia' a 1500 metri di quota. I valori medi decrescono spostandosi verso nord: su Alpi Cozie Nord 20-35 cm, su Alpi Graie e Alpi Pennine 15-25 cm, su Alpi Lepontine 10-20 cm. Le nevicate hanno raggiunto quote basse soprattutto a sud della regione, imbiancando fino a 350 metri il Cebano e il Monregalese. Altrove la quota neve ha raggiunto i 500-600 metri, per poi rialzarsi nella serata di ieri e nella notte di almeno 500-700 metri in tutti i settori. Il rialzo termico, l'intensificazione della ventilazione e le precipitazioni moderate-forti ancora attese sul sud Piemonte e sulle zone pedemontane alpine determinano un aumento del pericolo di valanghe a "4-forte" sul sud Piemonte e alle quote medio-alte dei settori da Alpi Cozie a Alpi Pennine, "Mercato" su Alpi Lepontine. "E' attesa una diffusa attivita' valanghiva spontanea - spiega l'Arpa - che potra' interessare la viabilita' di fondovalle e i percorsi turistici e forestali oltre i 1500-1700 metri, inoltre il vento sta formando diffusi lastroni facilmente distaccabili da un singolo escursionista". L'allerta gialla per rischio valanghe riguarda tutta la fascia pedemontana occidentale, sulla Val Sesia e sull'alto Tanaro per la giornata di domani. Allerta gialla anche per rischio idrogeologico collegato alla persistenza delle precipitazioni, sulla fascia pedemontana occidentale e settore meridionale".