Canalis (Pd), la giunta Cirio ignora l'emergenza abitativa

"L'emergenza abitativa in Piemonte è una questione epocale, ma la giunta Cirio è troppo impegnata in provvedimenti elettoralistici per occuparsene": così la consigliera regionale Pd Monica Canalis, dopo che con un emendamento della Lega il centrodestra ha fatto decadere la proposta di legge del Pd in materia. "Nel 2022 - sottolinea Canalis - in Piemonte ci sono stati 4.000 sfratti, e solo il 5% del bisogno di casa è soddisfatto dall'edilizia residenziale pubblica. E mentre per il secondo anno di fila il governo Meloni latita sul piano casa nazionale e azzera il fondo per la morosità incolpevole e quello di sostegno alla locazione, neppure dalla giunta Cirio arrivano risposte adeguate". "In tutta la legislatura che volge al termine - aggiunge - il dibattito su questo tema è stato timido e discontinuo nonostante l'aumento delle famiglie bisognose. La scorsa settimana la maggioranza di centrodestra ha approvato la riforma dei punteggi, che premia assurdamente chi risiede in Piemonte da 15, 20 o 25 anni, una permanenza eccessiva e molto discriminatoria, e oggi ha bocciato la mia riforma dei requisiti di assegnazione, delle commissioni sulla decadenza, delle commissioni utenze e del fondo sociale. Si trattava di interventi molto attesi". "Purtroppo anche a fine legislatura - rimarca - questa maggioranza sembra del tutto assorbita da provvedimenti di carattere elettoralistico e non bada alle questioni di sostanza che interessano le fasce più fragili della popolazione".