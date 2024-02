Nuova disciplina funivie passa in commissione trasporti Piemonte

La commissione trasporti della Regione Piemonte, presieduta da Valter Marin, ha licenziato a maggioranza la proposta di legge 256 sulla "nuova disciplina degli impianti funiviari in servizio pubblico per il trasporto delle persone", con funzioni turistiche e sportive. I relatori saranno Valter Marin (Lega) per la maggioranza e Maurizio Marello (Pd) per l'opposizione. Il provvedimento si compone di quaranta articoli e abroga la legge del 1989, riformandola nei contenuti: viene così aggiornata la normativa regionale che riguarda gli impianti di funivie in servizio pubblico di nuova costruzione, le concessioni, le autorizzazioni, la dichiarazione di pubblica utilità, la durata di esercizio degli impianti. La norma, in base alla clausola di invarianza finanziaria che ha ottenuto il parere favorevole della commissione bilancio, non prevede oneri per la Regione ed entrerà in vigore novanta giorni dopo la pubblicazione per dare modo di arrivare alla scadenza delle concessioni già in essere.