Maltempo: in Piemonte resta allerta gialla per rischio valanghe

È ancora allerta gialla in Piemonte per il rischio valanghe. Le nevicate, iniziate la scorsa domenica, sono proseguite durante tutta la giornata di ieri sull'intero arco alpino e hanno interessato maggiormente i settori meridionali e occidentali, mentre sono state di debole intensita' sull'alto Piemonte. Al momento si registra una tregua nelle precipitazioni. La quota neve si e' mantenuta piu' bassa sul cuneese dove nella serata di ieri, durante la fase piu' intensa, ha raggiunto i 400 metri nel Monregalese, gli 800-1000 metri sui settori occidentali e i 1100-1300 metri su quelli settentrionali, per poi rialzarsi ovunque di circa 400-500 metri. Sono gia' state segnalate valanghe sia a lastroni sia a debole coesione che, in alcuni casi, hanno raggiunto quote basse ed e' ancora attesa una diffusa attivita' valanghiva spontanea, che potra' interessare la viabilita' di fondovalle e i percorsi turistici e forestali oltre i 1500-1700 metri. In poco piu' di 24 ore si sono accumulati diffusamente 70-100 centimetri di neve al suolo, nonostante l'assestamento del manto nevoso soprattutto a quote di bassa e media montagna, sia per il riscaldamento sia per gli eventi di pioggia su neve. L'allerta gialla per rischio valanghe emessa dal Centro Funzionale di Arpa Piemonte riguarda tutta la fascia pedemontana occidentale e l'alto Tanaro per la giornata di oggi e per domani, nonche' la Val Sesia solo per oggi. Fenomeni meno probabili dalla seconda parte della giornata di domani.