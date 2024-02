Cirio nel Canavese, 8,5 milioni di euro per questo territorio

Il presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio, oggi ha fatto tappa ad Agliè, nel Torinese, per illustrare ai sindaci del territorio la misura con cui vengono messi in campo oltre 8,5 milioni di euro a favore di 72 Comuni del Canavese. Fondi che fanno parte di una programmazione che riguarda complessivamente 805 Comuni e 105 milioni di euro. Ogni Comune potrà richiedere il contributo entro il 31 maggio, candidando un massimo di tre progetti in digitalizzazione, competitività imprese, energia, ambiente, cultura, trasporti, riqualificazione urbana, welfare e salute, istruzione e formazione. "In questo modo diamo risposte concrete ed efficaci alle richieste dei cittadini su bisogni crescenti di sanità, mobilità, istruzione, ambiente e competitività - ha spiegato il presidente Cirio - con queste risorse un territorio come quello del Canavese avrà ricadute positive in termini di sostegno alle grandi sfide". Lo stanziamento è reso possibile dal Fondo per lo sviluppo e la coesione, nell'ambito dell'accordo per la crescita territoriale firmato nel dicembre scorso dalla presidente del Consiglio dei ministri, Giorgia Meloni, e dallo stesso governatore Cirio.