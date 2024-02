Torino: assalto a volante polizia, indagini in corso

Proseguono le indagini per l'assalto alla voltante della polizia, avvenuto a Torino, davanti alla questura da parte di un gruppo di 50 antagonisti.La pattuglia stava portando un 31enne di origini marocchine nel Cpr di Milano quando, davanti alla sede della questura, è stata assaltata, cercando di aprire le portiere per liberare l'uomo. Il 31enne era stato fermato, alla periferia di Torino, mentre imbrattava con scritte offensive nei confronti delle forze dell'ordine. L'uomo è accusato deturpamento e oltraggio. Nei disordini che sono seguito al tentativo di liberare l'uomo, un poliziotto è rimasto ferito. Al momento sono 5 le persone denunciate in stato di libertà.