Immobiliare: +0,8% a 43 mld valore compravendite 2023 città metropolitane

Frena il mercato immobiliare nelle città metropolitane, nel 2023 le compravendite hanno segnato un -14,2%, secondo l’Osservatorio di Abitare Co. Continuano a correre, invece i prezzi: nelle otto città sono aumentati del +3,9% annuo con un valore medio di 4.919euro al mq: Milano ancora al top, con costi in aumento sia nelle zone centrali che in quelle periferiche, con un prezzo medio di 7.100 euro al mq (+7,7%). Nel 2023 il mercato ha superato così i 43 mld (+0,8% sul 2022), con Roma al primo posto (15,8 mld). Roma non riesce a stare al passo di Milano e il valore medio di vendita in città si ferma a 6.400 euro al mq. Oltre a Milano, i prezzi corrono a Firenze (+5,9%) con un prezzo medio di 5.400 euro al mq, mentre Bologna segna un calo del -0,6% a di 4.400 euro al mq. Nelle altre città a Torino il livello medio è di 4.500 euro al mq, a Genova di 4.450 euro al mq, a Napoli di 4.100 euro al mq. La più “economica” è Palermo con 3.000 euro al mq.