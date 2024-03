Ex Ilva: Caretti (Cisl), priorità ripartire, serve cambio passo

"Nella riunione di oggi a Novi Ligure, in preparazione all'incontro di sabato 9 marzo con il ministro delle imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, abbiamo ribadito che per noi è fondamentale far ripartire la produzione, garantendo la sicurezza degli stabilimenti piemontesi, a partire dal sito di Novi Ligure". Lo ha detto ill segretario generale della Cisl Piemonte, Luca Caretti, al termine dell'incontro al Museo dei Campionissimi di Novi Ligure sul futuro degli stabilimenti piemontesi della ex Ilva. "È necessario un cambio di passo immediato per non disperdere il patrimonio di competenze dei lavoratori e per evitare il declino a un territorio già fortemente provato dalla crisi. Il settore dell'acciaio è strategico anche per l'economia piemontese" spiega Caretti.