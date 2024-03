Regionali: +Europa, in Piemonte quadro ancora incerto

"Il momento è cruciale tanto per la prospettiva delle elezioni europee quanto per le decisioni della coalizione di centro sinistra in vista delle concomitanti elezioni regionali". Ad affermarlo, Flavio Martino coordinatore regionale di +Europa in Piemonte e Andrea Turi portavoce di Torino. "La proposta lanciata nei giorni scorsi da Emma Bonino per una lista di scopo per gli Stati Uniti d'Europa alle prossime elezioni europee che riunisca tutta l'area liberale, liberal democratica e liberal socialista - spiegano - è in piena fase di costruzione con l'obiettivo di non disperdere un solo voto per battere le forze nazionaliste e sovraniste della destra continentale". "A livello regionale il quadro è ancora incerto anche dopo il risultato della Sardegna - proseguono - tuttavia come si è lavorato a livello programmatico anche in Piemonte l'obiettivo che ci poniamo all'interno della coalizione di centrosinistra è quello di presentare una lista di +Europa aperta ai contributi di diverse componenti liberali, radicali e socialiste".