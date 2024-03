Revoca domiciliari a docente Torino accusato di falso e molestie

Sono stati revocati gli arresti domiciliari a Giancarlo Di Vella, il docente universitario torinese indagato per reati di falso, stalking e molestie su alcune specializzande. Per il professore è stato comunque disposto il divieto di dimora in Piemonte. La decisione è stata presa dal tribunale della riesame, che secondo le prime informazioni non ha accettato l'ipotesi di reato formulato dalla procura di violenza sessuale. "In questi durissimi giorni di privazione della libertà personale e di gogna mediatica, superati unicamente grazie al continuo e forte sostegno della sua famiglia, ho più volte ricordato al professor Di Vella che nelle vicende giudiziarie la verità alla fine sempre emerge", il commento del l'avvocato difensore, Marino Careglio. "Il provvedimento del Tribunale del Riesame - aggiunge - è il primo passo di un cammino che condurrà a riaffermare il fatto che il professore non è solamente un docente universitario e un medico legale molto apprezzato anche a livello internazionale, ma, soprattutto, una persona per bene, che ha dedicato tutta la sua vita all'insegnamento e alla formazione dei medici di domani".