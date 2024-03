Cascina Spiotta, chiuse indagini per quattro ex Br

La Procura di Torino ha chiuso un'indagine incentrata sulla sparatoria fra carabinieri e brigatisti rossi alla Cascina Spiotta, nell'Alessandrino, dove il 5 giugno 1975 fu ucciso un appuntato dell'Arma, il 44enne Giovanni D'Alfonso. Gli indagati, a vario titolo, sono quattro ex esponenti delle Brigate Rosse: i capi storici Renato Curcio e Marino Moretti e i militanti Lauro Azzolini e Pierluigi Zuffada. Lo scontro a fuoco avvenne In occasione della liberazione di Vittorino Vallarino Gancia, imprenditore vinicolo che era stato rapito il giorno precedente. Il fascicolo è stato aperto dopo un esposto con cui il figlio di D'Alfonso invitò la procura a indagare sulla presenza, durante la sparatoria, di un brigatista che non era mai stato individuato. I sospetti degli inquirenti si sono poi indirizzati verso Azzolini. Del caso si sono occupati i carabinieri del Ros.