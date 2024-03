Regione Piemonte: un premio alla carriera per Susanna Egri

Susanna Egri, ballerina, coreografa e maestra di danza, è stata premiata alla carriera dal Consiglio regionale del Piemonte per, come recita l'incisione sulla targa consegnata dal presidente Stefano Allasia e dalla consigliera Sara Zambaia, "aver valorizzato il Piemonte nel mondo, con professionalità e passione, attraverso la cultura della danza, con stima e riconoscenza". La cerimonia si è svolta durante le due giornate dedicate agli Stati generali della Cultura piemontese organizzate dal Consiglio al Circolo dei lettori di Torino nell'ambito delle celebrazioni per i 600 anni del Drapò. "Una 'torinese doc' - ha detto Allasia - che nell'Italia sfasciata del dopoguerra ha contribuito, con il proprio impegno e con la propria arte a portare il nome di Torino e del Piemonte in Europa e nel mondo. Una missione e un servizio che durano e perdurano nel tempo". "Una donna raffinata e coraggiosa - ha affermato Zambaia - che ha saputo superare il dolore attraverso l'amore e la passione per la danza. Di cultura ungherese di nascita, di cultura piemontese d'adozione, ha dato il via a un melting pot internazionale che tutto il mondo riconosce come unico e irripetibile". "Nella mia lunga carriera - ha sottolineato Egri - ho fatto più volte il giro del mondo, ma sono sempre tornata a Torino, che è il mio punto fermo. Ho ricevuto proposte allettanti, sia in Italia sia all'estero, cui ho faticato a dire di no, ma sono sempre tornata qui".