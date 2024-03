Morto don Mecu, ex cappellano Ferrante Aporti

La scorsa notte è morto a Torino, a 78 anni, don Domenico Ricca, salesiano, storico cappellano del carcere minorile di Torino Ferrante Aporti. Don Meco (in piemontese Mecu), come era da tutti soprannominato, era andato in pensione lo scorso anno, dopo 43 anni di servizio. Originario di Mellea, nel Cuneese, don Ricca era stato ordinato sacerdote nel giugno del 1975. Durante la sua opera è stato anche tutore di Erika, la ragazza di Novi Ligure (Alessandria) che insieme al fidanzato Omar, aveva ucciso la mamma e il fratellino. È stato presidente dell'associazione "Amici di don Bosco", che si occupa di adozioni internazionali, consigliere ecclesiastico delle Acli della Provincia di Torino, ed era tra i fondatori della cooperativa Valdocco, oltre ad altre cariche sempre nell'ambito del sociale e dell'associazionismo. Nel 2015 aveva pubblicato un suo libro, dal titolo "Il cortile dietro le sbarre: il mio oratorio al Ferrante Aporti", dove in forma di intervista raccontava la sua esperienza tra i giovani dell'istituto.