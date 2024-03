Arpa, allerta arancione per rischio idrogeologico e valanghe

Per oggi pomeriggio e per domani, secondo il bollettino dell'Arpa Piemonte, è allerta arancione per rischio valanghe sulle zone settentrionali e occidentali del Piemonte (Novarese, Torinese, alta Val Susa e alto Cuneese), e gialla nel Verbano e sul settore meridionale orientale e alto Tanaro. Inoltre è allerta arancione per rischio idrogeologico sulla fascia occidentale e gialla per idrogeologico e idraulico nel Verbano, sulle pianure di Cuneese, Torinese e Vercellese, su Alessandrino, sul settore meridionale orientale e alto Tanaro. Secondo l'Arpa visto le nevicate delle ultime ore "dai bacini di alimentazione in quota, sono da attendersi numerose valanghe spontanee che lungo i percorsi abituali possono avanzare sino a valle. Il grado di pericolo di valanghe è quindi 4-Forte sulla maggior parte dei settori alpini piemontesi. I livelli idrometrici sono previsti in aumento sia sul reticolo secondario che in quello principale. Per questo, il bollettino di previsione delle piene riporta una criticità ordinaria (giallo) a partire per oggi e per domani sulla quasi totalità dei corsi d'acqua. I valori al colmo sono attesi a partire dalla serata odierna". "Domani il minimo depressionario si allontanerà gradualmente verso sud est ma interesserà ancora il territorio piemontese fino all'alba con fenomeni precipitativi in graduale esaurimento in mattinata e dal pomeriggio il cielo sarà soleggiato", afferma l'Arpa.