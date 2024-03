Torino: oltre 100 interventi vigili del fuoco per il maltempo

Dal tardo pomeriggio di ieri la provincia di Torino è stata interessata da un’intensa perturbazione con copiose nevicate nelle aree alpine e prealpine, e piogge nelle zone di pianura. I vigili del fuoco hanno effettuato oltre 100 interventi per operazioni di soccorso ad automobilisti in difficoltà, alberi caduti in strada o pericolanti, soprattutto in Val di Susa, e danni d'acqua, in particolare a Settimo Torinese.