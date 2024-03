Maltempo: Lo Russo, necessarie nuove infrastrutture idriche

"Sono giorni di intense precipitazioni, nevose in montagna. La situazione per il momento è critica, ma sotto controllo. Questa circostanza mi porta a una riflessione: se negli anni scorsi si fossero costruiti nuovi invasi in montagna, oggi non solo avremmo avuto modo di ricaricarli in vista dell'estate per fronteggiare la siccità, ma avremmo un utile strumento di regolazione e modulazione delle piene e la possibilità di produrre energia idroelettrica pulita, a zero emissioni". A rimarcare la necessità di nuove infrastrutture idriche, il sindaco di Torino, Stefano Lo Russo, che si dice "convinto che il cambiamento climatico richieda un cambiamento anche delle politiche territoriali e che queste opere, magari un tempo percepite non così necessarie, siano invece oggi molto importanti per il nostro territorio e per l'intera pianura padana". "Credo siano maturi i tempi - aggiunge il primo cittadino sui social - per riaprire un ragionamento, concordato con i territori interessati, che svilupperemo nei prossimi mesi".