Regione Piemonte, 5,1 milioni per turismo montagne e colline

La Regione Piemonte prosegue gli interventi a favore delle zone montane e collinari e dello sviluppo turistico con il bando 2024 da 5.140.000 euro sulle infrastrutture turistiche. "Con questa misura - affermano il presidente della Regione, Alberto Cirio, e il vicepresidente e assessore alla Montagna, Fabio Carosso - intendiamo favorire il turismo outdoor, che è un'opportunità per il Piemonte e rappresenta un importante elemento di attrazione. Sono interventi che rientrano in una strategia strutturale di rafforzamento e di valorizzazione della montagna che in questi anni abbiamo portato avanti con convinzione. Ricordiamo i bandi per la residenzialità in montagna, le botteghe dei servizi, le green community che in questi anni hanno trasferito risorse a favore della montagna piemontese". Gli investimenti saranno possibili nelle zone di collina e di montagna comprese nelle aree B, C1, C2 e D. Rimangono escluse le zone di collina e montagna comprese negli areali A (quindi riferibili alle aree urbane e periurbane). Nel complesso sono coinvolti circa 900 comuni di montagna e collina. I beneficiari saranno gli enti pubblici, singoli o associati o associazioni private senza scopo di lucro, legalmente costituite e aventi come finalità statutaria le attività di outdoor; saranno possibili partenariati tra soggetti pubblici e privati. La spesa ammessa per ogni domanda sarà compresa tra il minimo di 50.000 euro ed il massimo di 250.000 euro. L'aliquota di sostegno è pari alle seguenti percentuali, in rapporto alle spese giudicate ammissibili: soggetti pubblici 90%, soggetti privati 80% e partenariato tra soggetti pubblici e privati 90%.