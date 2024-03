Partecipata di Asti perde la causa contro Casa del consumatore

La Casa del consumatore è stata assolta in una causa contro Asp (Asti servizi pubblici). L'Associazione di categoria, a settembre 2019, aveva pubblicato uno studio sul tasso di evasione in ambito di trasporto pubblico gestito da Asp, partecipata del Comune di Asti. Dall'analisi era emerso che, sul totale dei trasportati nel 2016-2017, oltre il 30% non aveva pagato il biglietto. Il Comune aveva tacciato lo studio dell'associazione come "privo di ogni validità", avviando una causa per "lesione all'onore". La sentenza, resa nota oggi, dà ragione all'associazione e il giudice Pasquale Perfetti, nelle motivazioni precisa che le pubblicazioni contestate appartengono al "legittimo esercizio di critica", inoltre sottolinea: "Non si condivide neppure la tesi di Asp, secondo cui, in sede di replica alla richiesta di rettifica, la Casa del consumatore sarebbe giunta ad attacchi di natura personale finalizzati a colpire, sul piano 2personale e professionale" l'Amministrazione: in verità il pezzo, per quanto aspro, si limita a muovere determinate critiche alle modalità operative di Asp". Asp è stata inoltre condannata a pagare 14mila euro di spese legali.