PARADOSSI

Arriva Salvini, chiude la metro

Un ministro dei Trasporti dovrebbe farli circolare i mezzi pubblici, non fermarli. A Torino per ragioni di sicurezza viene bloccata la stazione adiacente al Palazzo della Regione. Il vicepremier è atteso per dare il via libera alle opere compensative della Tav

Il ministro dei trasporti Matteo Salvini arriverà nel pomeriggio a Torino e per ragioni di sicurezza la stazione della metropolitana di Italia 61 rimarrà chiusa al traffico passeggeri dalle 16 fino a questa sera. Lo rende noto Gtt, l’azienda che gestisce il trasporto pubblico. Il vicepremier e leader della Lega è atteso alle 18 al Grattacielo della Regione, in piazza Piemonte 1, per sottoscrivere il protocollo di intesa per le opere di accompagnamento della nuova linea ferroviaria Torino-Lione. È annunciata inoltre la presenza del presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio, dell'assessore regionale ai Trasporti Marco Gabusi, del presidente dell’Osservatorio Tav, Calogero Mauceri, del prefetto Donato Cafagna e del sindaco della Città Metropolitana, Stefano Lo Russo.