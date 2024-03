In prefettura a Torino il tavolo di incontro per la vertenza Brt

Si è svolto in Prefettura a Torino il tavolo di incontro per la vertenza dei lavoratori Brt del torinese, relativa difficoltà concernenti il versamento del Tfr ai medesimi dipendenti, a seguito di un avvicendamento delle aziende interessate dall'appalto delle attività della logistica. Sono oltre 450 dipendenti distribuiti nei 5 siti produttivi presenti in questo territorio. All'incontro hanno partecipato i rappresentanti dell'Inps, Uil Trasporti e Filt-Cgil, nonché i vertici delle società interessate, Brt, Samag Holding Logistic spa, Alba srl e Consorzio Metra. "L'incontro si è concluso positivamente - si legge in una nota della Prefettura - Al termine della riunione, avendo ricevuto ampie ed esaustive rassicurazioni in merito alla prossima erogazione del Tfr da parte dell'Inps, le organizzazioni sindacali hanno confermato la chiusura positiva della vertenza e la regolare ripresa delle attività produttive. Il prefetto ha sottolineato la disponibilità delle parti e la concorde volontà di comporre la vertenza, auspicando la ripresa delle attività in un quadro di rinnovata fiducia e dialogo".