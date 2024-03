Consigliere Iannò, a Torino facciamo la trasmissione "4 Buche"

"Location, profondità, pericolosità e originalità". Sono le quattro categorie di una nuova trasmissione televisiva che il consigliere comunale di Torino Libero Pensiero, Pino Iannò, propone provocatoriamente di girare in città, sulla scorta dei famosi format su ristoranti e alberghi, "4 Buche a Torino". "Pochi giorni di pioggia e le buche si sono presentate in tutto il loro splendore" accusa Iannò, osservando che "i rappezzi sistemati con conglomerato bitumoso a freddo presentano il conto e gli automobilisti, i motociclisti, i ciclisti e i mezzi pubblici sono costretti a fare continui e pericolosi slalom, per evitare di squarciare gli pneumatici e rovinare i cerchioni". "Ma non è l'unico problema del manto stradale. La rete viabile cittadina è costellata di chiusini che sprofondano e non sono a livello", afferma Ianno, che ha depositato un'interpellanza "per capire se esiste un censimento di tutte le voragini e una statistica dell'area e della via più ammalorata e quanti sono i chiusini presenti suddivisi per tipologia. Sto pensando - ironizza -, sulla falsariga di '4 Hotel' di Barbieri, di istituire un nuovo format ad hoc: '4 Buche a Torino'. Gli automobilisti dovranno votare la location, la profondità, la pericolosità e l'originalità, sarà una trasmissione con molto audience, sicuramente", conclude il consigliere Iannò.