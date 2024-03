GRANA PADANA

Pontida sferza Salvini: "Congresso subito"

Dal pratone dell'adunanza i militanti storici mandano l’avviso di sfratto al Capitano. L'ex segretario della Lega Lombarda Grimoldi annuncia la rivolta dei dissidenti e rievoca la "notte delle scope" che incoronò Maroni leader nel 2012

Meglio perdere che perdersi, dicevano a sinistra. A Matteo Salvini, il sempre meno popolare leader della Lega, stanno riuscendo entrambe le cose. Le urne in Sardegna gli hanno consegnato un misero 3,7%, mentre i sondaggi a livello nazionale quotano il suo partito all’8%, con Forza Italia (7,6%) ormai a un passo. Ma c’è di peggio, quel rischio di perdersi che la base storica del nord teme forse anche di più. Così alcuni militanti leghisti stanchi hanno scelto il più sacro dei luoghi dell’anima leghisti, il pratone di Pontida, per mandare un messaggio ai leader.

“Da indipendenza a sudditanza, i militanti ne hanno abbastanza”, recita il manifesto, seguito da un minaccioso “congresso subito”. "A quanto pare la protesta all'interno della Salvini Premier dilaga!" ha commentato su Facebook l'ex segretario della Lega Lombarda Paolo Grimoldi, che ha condiviso il pensiero degli “scontenti”. Un comunicato in cui si promettono "molte altre azioni analoghe" per risvegliare "le coscienze dei militanti leghisti" e "urlare che così questa Lega non va bene!" e in cui si chiede agli iscritti di presentarsi al congresso, quando ci sarà, muniti di scope, come accadde nel 2012 proprio a Bergamo nella cosiddetta 'notte delle scope', primo evento dopo le dimissioni forzate di Bossi da capo del partito.

"Nella Lega – denuncia l’autodefinitosi "gruppo numeroso di persone" – si è creato un nuovo cerchio magico che fa solo gli interessi di pochi e non quelli del territorio e dei militanti, vera base popolare su cui la Lega si è sempre fondata. Ora basta: Vogliamo tornare a essere un partito che ha veramente a cuore il territorio che in questi anni è stato maltrattato dalla classe dirigente". Per questo serve il "congresso della Lega subito!!". "Lanciamo un appello ai militanti veri che credono ancora nella vera Lega: quando ci sarà il congresso - conclude gli scontenti - portate una scopa, sarà un nuovo inizio per il nostro partito. Libertà!”