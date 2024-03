STELLANTIS, ULIANO (FIM): "INCENTIVI E NUOVI MODELLI"

“Mirafiori deve fare parte del progetto volto ad arrivare a un milione di autovetture prodotte in Italia. E questo significa che bisogna assegnare allo stabilimento una vettura di largo consumo che vada ad aggiungersi alla Cinquecento elettrica, oltre ad accelerare su Maserati”. Cinquantasette anni, attuale segretario nazionale di Fim con delega alla contrattazione e all’automotive, Ferdinando Uliano è il futuro segretario generale dei metalmeccanici della Cisl.

“Anziché pensare a una partecipazione attraverso Cassa Depositi e Prestiti, meglio per il Governo far pesare l’aspetto della riduzione dei costi, dell’efficientamento che Stellantis sta ponendo e il tema degli incentivi per nuovi modelli. Ritengo che il modo per vincolare Stellantis a considerare l’Italia una gamba importante del gruppo, sia quello di saturare gli stabilimenti con nuovi modelli. E pensiamo pure che il gruppo in Italia non debba solo fare produzione; infatti, stiamo chiedendo rassicurazioni rispetto al lato ricerca e sviluppo, tema che è compreso negli argomenti del piano che stiamo elaborando”.

