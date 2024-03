STELLANTIS: ANCORA CASSA INTEGRAZIONE A MIRAFIORI

Prosegue la cassa integrazione nello stabilimento Stellantis di Mirafiori, a Torino. Lo ha annunciato oggi l’azienda ai sindacati, comunicando il prolungamento di due settimane, dal 2 al 20 aprile per le Carrozzerie sui modelli 500 Bev e Maserati. La richiesta è stata motivato dall’azienda con un andamento del mercato ancora a rilento in assenza dei nuovi incentivi per l’acquisto di auto elettriche ed elettrificate annunciati lo scorso primo febbraio ma che ad oggi non sono ancora entrati in vigore. I lavoratori coinvolti sono complessivamente 2.240.