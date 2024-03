VERSO IL VOTO

Europee, Bonino rottama Renzi (e Calenda gode)

Naufraga la lista di scopo per gli Stati Uniti d'Europa e la leader radicale sentenzia: "O tutti o nessuno". Così l'ex premier rischia di dover correre da solo e ciao quorum. Vincono i veti di Azione (e la sponda di Pizzarotti)

Da “lo facciamo con chi ci sta” a “o tutti o nessuno”. Così l’ultima virata di Più Europa rischia di mettere nell’angolo Matteo Renzi. C’è chi ora ipotizza anche un ultimo passaggio e cioè la conventio ad excludendum in cui l’escluso sarebbe proprio l’ex premier. L’oggetto del contendere è la lista di scopo “Per gli Stati Uniti d’Europa”, preconizzata già lo scorso anno da Emma Bonino e lanciata nella convention dello scorso 24 febbraio.

“L’obiettivo è sempre stato quello di unire le forze e massimizzare il numero di eletti europeisti al fine di equilibrare la spinta, che certamente arriverà a Strasburgo, delle forze sovraniste ed antieuropee” è la premessa di Bonino e del segretario di Più Europa Riccardo Magi. “La proposta – hanno proseguito i due – è stata rivolta a tutte le forze politiche che hanno espresso propositi e obiettivi europeisti e federalisti europei, a partire da quelle dell’area liberaldemocratica Alde-Pde-Renew”. Infine la triste constatazione: “Dobbiamo registrare l’impossibilità di procedere nella direzione intrapresa a causa della indisponibilità di una delle forze coinvolte, reiterata anche nei numerosi colloqui di questi giorni”. Il riferimento è ad Azione, che sin dall’inizio ha posto il veto a un progetto assieme a Italia Viva. Ma nonostante le parole dei due leader radicali suonino come una reprimenda nei confronti di Carlo Calenda (parlano anche di “preclusioni o veti per noi politicamente incomprensibili”), sono in realtà un assist insperato per il Churchill dei Parioli che sembra essere riuscito a isolare Renzi, le cui speranze di ottenere il quorum rischiano di ridursi notevolmente.

Bonino e Magi, però, lasciano aperto un ultimo spiraglio: “Convocheremo nei prossimi giorni un tavolo di confronto per verificare definitivamente se sia possibile riprendere il lavoro per la lista di scopo Per gli Stati Uniti d’Europa, a condizione che vi siano almeno tutti i soggetti dell'area liberaldemocratica Alde-Pde-Renew”. Cosa faranno nella più che probabile possibilità che Calenda e Renzi restino sulle proprie posizioni? In Più Europa oggi convivono due anime: quella degli ex Radicali che spingevano per un’alleanza con Italia Viva, “per non essere ostaggio dei veti altrui”, un’altra capeggiata dal presidente Federico Pizzarotti, che invece strizzava l’occhio a Calenda. Nei giorni scorsi si era anche ipotizzata una scissione all’interno di Più Europa, con Pizzarotti pronto a passare in Azione e Magi a nozze con Renzi. Uno schema che ora sembra superato e lo confermerebbe anche l’agitazione dell’ex Rottamatore (che ora teme di essere rottamato), registrata in ambienti centristi. Per quanto riguarda Più Europa, gli scenari restano tutti aperti: Bonino e Calenda nei giorni scorsi si sono visti, assicurano da Azione, e la stessa leader radicale non ha mai interrotto il filo con Elly Schlein. Dopotutto non sarebbe la prima volta che nelle liste del Pd compare la “quota radicale”.