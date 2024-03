Stellantis, in tre anni raddoppiate le donne leader

Dalla nascita di tre anni fa a oggi, Stellantis "ha continuato ad aumentare l'uguaglianza di genere promuovendo la diversità e l'inclusione, attestandosi nel 2023 al 33esimo posto nel Ftse Diversity and Inclusion Index, scalando ben 55 posizioni rispetto all'anno precedente". Lo sottolinea l'azienda in una nota. Negli ultimi tre anni il numero di donne in posizioni di leadership è raddoppiato, raggiungendo il 30% a livello globale, e l'azienda è sulla buona strada per raggiungere l'obiettivo del 35% fissato nel piano Dare Forward 2030. In particolare, mentre le donne rappresentano il 21% dei dipendenti a livello globale, esse ricoprono il 24% delle posizioni dirigenziali (senior vice president e vice president positions), con l'obiettivo di raggiungere il 27% entro la fine di quest'anno. Nel 2023 le donne hanno rappresentato il 31% delle nuove assunzioni complessive, una percentuale che sale al 42% per le posizioni di top management, mentre il numero di donne in posizioni apicali nella produzione è aumentato del 15%, a dimostrazione dell'impegno costante di Stellantis nell'individuare i migliori talenti femminili, il cui contributo è fondamentale per la crescita dell'Azienda. "L'aumento della rappresentanza femminile nelle posizioni manageriali non è solo parte della nostra strategia per le Risorse Umane, ma costituisce un elemento cruciale per la nostra crescita", spiega Xavier Chereau, responsabile Risorse Umane di Stellantis. "Aumentando le opportunità di crescita professionale e offrendo modalità di lavoro flessibili e a distanza, stiamo migliorando l'attrattività dell'Azienda per i talenti femminili. Il 30% è un buon inizio, ma non intendiamo fermarci".