Lavasecco Marnati

Dicono che… non sappia più cosa inventarsi l’assessore leghista in Piemonte, Matteo Marnati, per assicurarsi la rielezione a Palazzo Lascaris. L’ultima è il lavaggio a secco delle auto della Regione, attraverso un accordo con la Wash4green: 52 vetture per un totale di 91 sessioni negli ultimi quattro mesi, annuncia trionfale in una nota in cui si parla di 15mila litri d’acqua risparmiati. Che abbia trovato il modo di fronteggiare il cambiamento climatico e la siccità che attanaglia il Piemonte? Più che altro pare una goccia nell’oceano per non rimanere lui a secco, di voti.