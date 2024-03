Gusmeroli (Lega), priorità è rendere strutturale l'aliquota al 23%

"La delega ha come principio il convergere verso un'aliquota unica, arrivandoci nel rispetto dell'articolo 53 della Costituzione. Il prossimo passo della riforma dipenderà dalle disponibilità di Bilancio, con la priorità di rendere strutturale la riduzione dell'aliquota dal 25% al 23% e il taglio del cuneo fiscale". È quanto afferma il responsabile Fisco della Lega Alberto Gusmeroli, parlando del cantiere della riforma fiscale in un'intervista al Corriere della Sera. Il costo sarebbe stimato in una quindicina di miliardi nel 2025, in un contesto non facile: "Ci sono le incognite legate alle guerre, il livello della crescita e le criticità di Bilancio lasciate dal Superbonus: comunque si farà con determinazione tutto il possibile - assicura Gusmeroli - Con il ministro Giorgetti e il viceministro Leo abbiamo lavorato molto bene nell'elaborazione della delega per la riforma fiscale e sui decreti attuativi: un lavoro di squadra fra governo e parlamento". In prospettiva, "credo fortemente che le tasse si possano gradualmente abbassare per tutti. Qualsiasi riduzione equa e che guardi alla crescita è il nostro obiettivo".