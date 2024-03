Festa del papà, grattacielo della Regione apre alla famiglie

In occasione della Festa del Papà la Regione Piemonte, in collaborazione con Italdesign, apre, sabato 23 marzo, la sua sede ai papà che potranno salire al 41esimo piano accompagnati dalle proprie famiglie. Le registrazioni partono oggi, martedì 19 marzo. compilando il form sul sito della Regione registrando i propri dati e scegliendo uno degli slot disponibili tra le 10 e le 18, con una pausa tra le 13 e le 14. Sono disponibili 720 posti. Non è necessaria, invece, la registrazione per l'accesso alla piazza Piemonte 1, dove sabato 23 saranno esposti due bolidi dell'azienda torinese, la Italdesign Automobili Speciali Zerouno e la Nissan GT-R50 by Italdesign, "Dopo il successo dell'apertura organizzata per la Festa della Donna, il Grattacielo Piemonte apre le porte ai papà per una giornata di emozioni all'insegna dell'innovazione e del design: - spiega il presidente Alberto Cirio - quello del nostro grattacielo, opera innovativa e moderna da cui si ammira un panorama unico sulla città, e quella di una delle nostre aziende iconiche che hanno segnato la storia dell'automobilismo non solo italiano". Le due auto esposte in pizza "sono progetti che incarnano la visione e l'abilità di Italdesign nel creare veicoli straordinari che sfidano i confini del possibile. Sia lo Zerouno che la GT-R50 by Italdesign sono testimonianze della passione, della maestria artigianale e dell'impegno per l'eccellenza che definiscono l'eredità di Italdesign nel settore automobilistico, sottolinea il ceo di Italdesign, Antonio Casu.