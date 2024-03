Stellantis: Lo Russo, governo sia chiaro sull'auto elettrica

"Il tema dell'automotive può essere risolto solo se si chiarisce qual è la strategia del governo: non si può parlare di incentivi all'auto elettrica e contemporanea auspicare il ritorno al motore endotermico, peraltro annunciando incentivi senza metterli". Così il sindaco di Torino, Stefano Lo Russo, a margine della presentazione di un progetto per inclusione giovanile, interpellato su Stellantis. "La transizione verso l'auto elettrica - ricorda - è non solo filosofica o tecnologica ma richiede un contributo, perché ad oggi la tecnologia non consente di avere auto che hanno mercato senza incentivi. Auspico quindi che vengano messe risorse adeguate. Credo inoltre - prosegue - che la chiarezza strategica e programmatica possa aiutare, da un lato le istituzioni e i lavoratori ad avere chiarezza su quali sono le traiettorie, dall'altro l'azienda a definire le proprie strategie locali e italiane, che ovviamente sono parte di una strategia internazionale". Citando il caso di Torino - spiega Lo Russo - "è evidente che, qualora emergesse la non disponibilità del governo a sostenere la transizione verso l'auto elettrica, questo avrebbe degli impatti sulle strategie aziendali dei siti produttivi italiani, compreso Mirafiori".