Le Amazzoni di Pentenero

Sono due giorni che Gianna Pentenero, candidata (per ora) alle prossime regionali in Piemonte sotto le insegne del Pd, continua a ripetere di essere al lavoro per una lista civica di sole donne. E chissà che non abbia anche pronto il nome: “Le amazzoni di Gianna”. Il problema è che non si può fare perché la legge elettorale non lo permette. Proprio per garantire la parità di genere, infatti, è previsto che in ogni lista uomini e donne abbiano una rappresentanza non inferiore al 40 percento. Si metta l’anima in pace: anche se non li sopporta, qualche uomo dovrà candidarlo.