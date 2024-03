Stellantis: Cisl, forte preoccupazione per futuro auto a Torino

"Apprezziamo l'intenzione del presidente Cirio di incontrare i sindacati in vista dell'incontro ministeriale del 3 aprile prossimo a Roma su Stellantis". Così i segretari generali di Cisl Torino e Piemonte, Domenico Lo Bianco e Luca Caretti dopo l'annuncio della convocazione del tavolo nazionale del 3 aprile al Mimit. "C'è forte preoccupazione per il futuro dell'auto a Torino e in Piemonte, come dimostra la mobilitazione di tutte le sigle sindacali per il prossimo 12 aprile sotto la Mole. Senza interventi immediati e nuove produzioni l'intero settore, che è un fiore all'occhiello dell'economia piemontese, rischia di impoverirsi e di pagare un prezzo alto sul piano occupazionale e sociale. Come sempre, - concludono Lo Bianco e Caretti - la Cisl porterà il suo contributo di idee e proposte nel confronto con la regione e con il governo, con l'obiettivo di rilanciare un settore che sta vivendo una profonda trasformazione dovuta alle transizioni in atto".