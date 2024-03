Pnrr: Rossi, Cirio e Icardi in silenzio davanti ai tagli Sanità

"Il presidente Cirio e l'assessore Icardi scelgono di trincerarsi dietro a un silenzio imbarazzato e imbarazzante riguardo alle conseguenze dei tagli decisi dal governo Meloni rispetto alle risorse destinate alla sanità nel Pnrr sul Piemonte". Lo afferma in una nota il vicepresidente della commissione sanità e segretario regionale del Partito Democratico, Domenico Rossi, che definisce il tema "all'ordine del giorno di tutti i governatori e su cui hanno preso posizione anche le Regioni guidate dal centrodestra". "Per questo motivo la scorsa settimana nel corso della commissione sanità del consiglio regionale ho chiesto all'assessore Icardi un'informativa dettagliata sui tagli e sulle ricadute che questa scelta potrebbero avere sul nostro territorio - spiega Rossi - . Una richiesta accolta e su cui l'assessore si era impegnato a rispondere peccato che non abbia partecipato alla seduta odierna della IV commissione e non abbia neppure incaricato di relazionare qualche rappresentante dell'assessorato". "Un atteggiamento inaccettabile nei confronti di tutti quei piemontesi che si aspettano di avere risposte così come dei consiglieri regionali, tant'è che anche i rappresentanti della maggioranza hanno sottolineato l'urgenza dell'informativa", conclude Rossi, che annuncia che se non ci saranno risposte procederà con un accesso agli atti.